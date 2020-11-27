В Чувашии посчитали деньги на 2021 год

На сессии Государственного Совета Чувашской Республики прикинули республиканский бюджет на 2021 год , а также на период 2022 и 2023 годов.

На следующий год в статье «доходы» ожидается 61 млрд 500,5 млн рублей, а в статье «расходы» - 64 млрд 372,6 млн рублей. Налицо некоторый дисбаланс.

Однако, по уверениям первого вице-премьера – министра финансов Михаила Ноздрякова, все запланированные социальные обязательства республика обещает выполнить в полном объеме.

В приоритете – охрана здоровья и благополучия граждан, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, отраслей, пострадавших вследствие пандемии коронавируса, а также создание комфортной и безопасной среды для проживания, развитие дорожной сети, модернизация коммунальной инфраструктуры. Это основные направления, на что в первую очередь пойдут казенные деньги.

На дальнейшую цифровизацию региона возлагаются большие надежды, связанные с эффективным использованием бюджетных средств. Таким способом будут осуществляться госзакупки, скоординированы функции заказчиков и исполнителей в целом всех систем и отраслей экономики и социальной сферы.