Человеческую ногу нашел мужчина на улице немецкого города

Полицейские выяснили, что голень была ампутирована в больнице. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В немецком городе Весселинг неподалеку от Кельна мужчина обнаружил на улице отрубленную человеческую голень. Он вызвал к месту своей находки сотрудников полиции. По началу правоохранители не могли исключить факт насилия, но потом расследование показало, что человеческая часть тела была потеряна компанией, перевозившей ампутированные конечности из больницы. Об этом журналистам рассказали в полиции.

"Во вторник днем 30-летний свидетель обнаружил голень рядом с небольшим переходом на улице Роденкирхенер. Поскольку изначально нельзя было исключить насильственное преступление, полиция Кельна создала комиссию по расследованию убийства для выяснения фактов и обыскала окрестности", - сообщает полиция.

Полицейские выяснили, что голень была ампутирована в больнице, передает РИА Новости.

"Как стало известно следствию, больница передала ее специализированной фирме для транспортировки... в пункт утилизации", - отмечается в пресс-релизе.

О том, как человеческая часть тела, могла попасть на улицы города и кто нес за нее ответственность, полицейским еще предстоит выяснить.

Ранее в Ленобласти в маршрутном автобусе была найдена часть человеческой ноги.