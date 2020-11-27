Сенсационную версию о причинах пандемии коронавируса назвал немецкий врач Фото: REUTERS

На данный момент в мире распространяется итальянский штамм коронавирусной инфекции, мутировавший на севере страны из-за того, что в Европе недооценили опасность COVID-19. Такое мнение высказал немецкий эпидемиолог Александр Кекуле.

«Для глобальной пандемии стартовый выстрел был сделан в северной Италии», — заявил немецкий специалист в эфире телеканала ZDF.

По его словам, более чем в 99 процентов случаев заражения коронавирусом пациентов поражает именно североитальянский штамм. Кекуле уточнил, что данная мутация COVID-19 в Италии происходила в связи с тем, что он незаметно распространялся среди населения и успел адаптироваться к людям за несколько недель, пока там не принимали ограничительных мер.

Кекуле отмтеил, что сам возбудитель COVID-19 вирус SARS-nCov-2 впервые появился в Ухане, однако эксперт назвал серьёзной ошибкой европейцев то, что к пришедшему из Китая вирусу изначально никто не отнёсся всерьёз.

Эпидемиолог также раскритиковал немецкие власти, напомнив, что специалисты ни раз предупреждали о приближении второй волны пандемии, однако правительство не подготовилось. Кекуле отметил, что возбудитель COVID-19 распространяется «не по дням, а по часам», особенно в холодное время года, поэтому теперь Германия столкнулась с «настоящим противником».

Напомним, по последним данным в мире зарегистрировано уже более 60 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса стали свыше 1,4 миллиона человек. Больше всего заболевших зарегистрировано в США, Индии и Бразилии.