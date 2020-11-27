Убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде

Убили ведущего иранского физика-ядерщика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около Тегерана убили ведущего иранского физика - ядерщика, руководителя организации исследований по созданию ядерного оружия Мохсена Фахризаде. Об этом сообщили в Министерстве обороны Ирана, где произошедшие назвали терактом

«Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций министерства обороны», - говорится в заявлении военного ведомства Ирана.

Убили ведущего иранского физика-ядерщика Фото: Twitter.com

В министерстве отметили, что Фахризаде получил серьезное ранение в ходе столкновения со злоумышленниками, и позже скончался в больнице.

Как передает агентства Fars, в городе Абсард на одной из улиц прогремел взрыв и была слышна стрельба

Убили ведущего иранского физика-ядерщика Фото: Twitter.com

Напомним, с 2015 года атомные разработки Ирана были ограничены только гражданскими целями. Эта регулировала единогласно принята резолюция Совет безопасности ООН, которая поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий. Резолюция также предусматривала оружейное эмбарго для Тегерана, которое действовало пять лет.