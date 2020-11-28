Коронавирус в Москве, последние новости на 28 ноября 2020 года: на катки пустят по QR коду, а выдавать лекарства будут медики скорой

Из-за пандемии коронавируса в Москве не откроют часть катков к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в Москве был побит очередной рекорд ежесуточного прироста числа заболевших. Ковид выявлен у 7918 человек. Такая статистика совпадает с общероссийским трендом. По стране было выявлено свыше 27 тысяч больных.

Однако число снятых из-под наблюдения пациентов также удерживается на высоком уровне. В Москве накануне выписали более 6,4 тысяч вылечившихся.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

Несмотря на высокие показатели статистики, эксперты считают, что в Москве наметилась тенденция к улучшению ситуации. Об этом заявила замдиректора по аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Такие выводы она сделала на основе коэффициент распространения инфекции.

В столице заработают 12 новых центров компьютерной томографии. Этот метод сканирования помогает «просвечивать» легкие заболевших, устанавливать степень поражения и точный диагноз. Комплексы будут работать круглосуточно.

Еще одно нововведение касается лекарств для заболевших. Теперь их будут выдавать работники скорой помощи, а не только лечащие терапевты.

Из-за пандемии коронавируса в Москве не откроют часть катков к Новому году. На другие же вход будет бесплатным, но перед этим придется просканировать QR код. В случае, если в то же время каток посещал зараженный, гостями придет SMS сообщение.

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