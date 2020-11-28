Детский психолог сказал, что нужно делать, если ребенок жалуется на "монстров под кроватью"

Стало известно, что нужно делать, если ребенок жалуется на "монстров по кроватью" Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дети - радость и множество обязанностей для родителей одновременно. Малыши очень восприимчивы к окружающему миру, они перенимают опыт, каждый день участь новому. Однако иногда у чада могут возникнуть проблемы - "монстры" под кроватью. О том, что необходимо делать в случае, если ребенок боится темноты и "живущих в ней существ", kp.ru рассказала детский психолог, арт-терапевт Елена Бурьевая.

По мнению эксперта, с детскими страхами необходимо работать. Причем делать это нужно как малышу, так и взрослому.

- Если ваш малыш боится темноты или монстров в шкафу или под кроватью, нужно с этими страхами поработать. Есть несколько эффективных методов помочь малышу справиться со своими страхами, например, взять фонарик и вместе посветить под кровать, чтобы убедиться, что никаких чудовищ там нет, - объяснила психолог.

Бурьевая также добавила, что вместе с ребенком можно сходить в магазин и купить особую игрушку (или смастерить ее вместе самостоятельно), которая будет служить неким оберегом и защищать кроху по ночам.

- Кроме этих способов побороть страхи можно вместе с ребенком нарисовать этих самых монстриков и сделать их добрыми, пририсовав улыбку, бантик или что-нибудь, что сделает изображение более веселым. И вот злобный монстр уже добрый и совсем нестрашный, - подытожила арт-терапевт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как без проблем уложить ребенка спать

На часах уже давно недетское время, а ваш малыш категорически отказывается ложиться спать? О том, как приучить кроху вовремя укладываться спать, рассказал психолог (подробности)