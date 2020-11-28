Генетик спрогнозировал передышку в пандемии Covid-19 в России

Генетик рассказал, когда пойдет на спад вспышка коронавируса в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев в беседе с kp.ru рассказал, когда пойдет на спад вспышка коронавируса в России.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца в России и в мире будет пик проблем, связанных с эпидемией. Пик заболеваемости. В то же время есть повод для оптимизма: иммунная прослойка растет даже без вакцины», - сказал эксперт.

Он отметил, что в июне доля переболевших людей с антителами в Санкт-Петербурге, например, составляла порядка 7-9%, а «за последние месяцы заболело ковидом такое же количество населения, как за все предшествующие шесть месяцев».

«С одной стороны, это тревожный факт. Но, с другой, это означает, что иммунная прослойка увеличивается. Есть вероятность, что сегодня она около 25%. Еще пару месяцев заболеваемости такими темпами, и, думаю, что прослойка достигнет 25-40%», - продолжил специалист.

По его словам, «останется Останется добрать еще 10-20% – возможно, как раз за счет вакцинации, – и общий объем иммунной «подушки безопасности» дойдет до 60%».

«Этого, по прогнозам, должно быть достаточно, чтобы взять эпидемию под контроль и заболеваемость твердо пошла на спад», - подытожил Артур Исаев.

Напомним, ранее врач рассказал, что число заражений коронавирусом в России будет расти еще около месяца, поскольку люди из-за холодов люди подолгу находятся в непроветриваемых помещениях и пренебрегают простыми правилами: не соблюдают социальную дистанцию, не носят защитные маски.

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