Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

Иммунолог рассказал, как восстановиться после коронавируса

Врач назвал упражнения, которые помогут избавиться от последствий заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)
Врач посоветовал заниматься дыхательной йогой, чтобы избежать последствия коронавируса

Врач посоветовал заниматься дыхательной йогой, чтобы избежать последствия коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо заниматься дыхательной йогой, чтобы избавиться от последствий заражения, рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Врач назвал одним из основных последствий коронавируса нарушение дыхания после повреждения лёгких. Жемчугов заявил, что дыхательная гимнастика будет полезна для всех систем организма, и в первую очередь поможет "отрегулировать снабжение организма кислородом, от него зависит всё".

Специалист также назвал в беседе с РИА Новости другие последствия перенесённого коронавируса. Среди них нарушение гормонального статуса, скачки давления, температуры и пульса, а также повреждение центральной нервной системы. Жемчугов подчеркнул, что реабилитацию необходимо подбирать индивидуально.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что восстановиться после тяжёлой формы коронавируса поможет лимфодренажный массаж.

Красота и здоровье