Кудрин заявил, что Россия должна будет заместить нефтяной экспорт в ближайшее десятилетие

Алексей Кудрин Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что мировой спрос на нефть начнёт снижаться в ближайшее десятилетие, и в 2030-х годах России необходимо искать способ заместить нефтяной экспорт другими.

Кудрин уточнил, что согласно прогнозам всех ведущих агентств, анализирующих потребление нефти и нефтересурсов, энергетики, в период с 2025 года до 2032–2033 годов придётся пик потребления нефти в мире.

«А дальше потребление будет снижаться ... Нам нужно заместить этот нефтяной экспорт другим», - приводит ТАСС слова главы Счётной палаты, который назвал это особенно сложным вызовом, поскольку экономика нашей страны сильно зависит от нефти.

По словам Кудрина, надвигающийся кризис будет носить глобальный и даже цивилизационный характер, и отдельным странам он поможет вырваться вперёд, а какие-то затормозит.

Как писал сайт kp.ru, Кудрин также предсказал спад российской экономики в текущем году на 4,5 процента