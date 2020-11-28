В Варшаве проходят протесты противников ужесточения закона об абортах Фото: REUTERS

В субботу, 28 ноября, в Варшаве на очередную акцию протеста вышли противники ужесточения законодательства об абортах. Митинг проходит в центре польской столицы.

На площади Романа Дмовского несколько сотен человек скандируют лозунги, и также выкрикивают оскорбления в адрес действующего правительства. Участники акции вышли на проезжую часть, перекрыв движение по центральным магистралям Варшавы.

На место акции протеста стянуты значительные силы полиции. На данный момент сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее.

Протестующие выходят на улицы уже месяц. Все началось в октябре после постановления Конституционного суда, который вынес решение о том, что аборты по причине нарушений развития плода не соответствуют нормам Основного закона страны.

После акций протеста президент Польши Анджей Дуда предложил разрешить аборты при условии, если смерть ребенка признана неизбежна из-за отклонений развития плода.

На данный момент аборты в Польше разрешены только по двух случаях: если существует опасность для жизни женщины, а также наступление беременности в результате изнасилования.