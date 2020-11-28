В ходе беспорядков в Париже пострадали 37 сотрудников правоохранительных органов

В ходе беспорядков в Париже пострадали 37 силовиков Фото: REUTERS

По меньшей мере 37 сотрудников правоохранительных органов пострадали во ходе столкновений с участниками протеста в Париже во субботу, 28 ноября. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции.

Как писал сайт kp.ru, очередная акция против принятия закона «О глобальной безопасности» переросла в беспорядки через полчаса после начала марша шествия противников принятия закона, когда молодые люди в чёрных капюшонах и масках начали поджигать мусор, выкрикивать оскорбительные лозунги, а также забрасывать правоохранителей бутылками и фейерверками.

Силовики применили для разгона протестующих слезоточивый газ. Однако люди в масках не разошлись. По последним данным, в протестах приняли участие 46 тысяч человек.