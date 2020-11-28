В Госдуме призвали жестче реагировать на провокации у российских границ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин призвал более жестко реагировать на провокации у российских границ.

«Если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух - можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника», - заявил депутат в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Москва «слишком сдержанно» реагирует на провокации и агрессию со стороны других стран, пытаясь уладить все просто посредством переговоров. Шерин считает, что в данном случае необходимо определить «четкую грань», и понимать «где мы сдержанные и, где речь идет о репутации государства, престижа нации».

«Самое главное, чтобы это не провоцировало в будущем на более дерзкие выпады в отношении нашей страны», - отметил он.

Напомним, на этой неделе нарушение российской государственной границы американским эсминцем «Джон Маккейн» остановил противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили, что американское судно имело право находиться в заливе Петра Великого, и обвинили Москву в чрезмерных территориальных амбициях. МИД РФ назвал заход эсминца в российские территориальные воды провокацией, и отмтеил, что Вашингтон знает позицию России по данной территории.

Сегодня российский истребитель Су-27 поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегические самолета-разведчика RC-135 Военно-воздушных сил Соединённых Штатов над Черным морем, который приблизился к российским границами