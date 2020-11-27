МИД РФ назвал заход эсминца США в территориальные воды России провокацией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России квалифицирует заход американского эсминцем «Джон Маккейн» в российские территориальные воды во вторник, 24 ноября, как провокацию. Ведомство заявляет решительный протест.

В министерстве отметили, что в данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права, а также российское законодательство, касающиеся мирного прохода через ее территориальные воды.

«Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого. МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД РФ также уточнил, в Вашингтоне хорошо известна позиция Москвы в отношении данной акватории, которая является внутренними водами России.

Напомним, что нарушение государственной границы России американским эсминцем остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Получив предостережение от экипажа российского. судна «Джон Маккейн» повернул в нейтральные воды.

Позже США заявили, что американский эсминец имел право находиться в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке. Вашингтон обвинил Россию в чрезмерных территориальных амбиция