При каком условии пациенту с covid-19 можно лечиться дома, рассказала врач Фото: Иван МАКЕЕВ

Переносить коронавирусную инфекцию зараженный может как испытывая симптомы, так и без них. Однако во втором случае, при бессимптомном течении болезни, человеку может потребоваться госпитализация. Об этом рассказала врач-пульмонолог Анна Власова.

По словам специалиста, главной опасностью коронавируса все же остается пневмония. Именно поэтому даже при. казалось бы, "нормальном" самочувствии необходимо обследовать легкие инфицированного covid-19.

Однако оставаться дома можно, но только при одностороннем поражении органа. Об этом Власова рассказала «Вечерней Москве».

Напомним, чтобы сократить риски заражения covid-19 россиян призывают носить маски и перчатки, а также тщательно мыть руки с мылом и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В случае недомогания или проявления симптомов болезни необходимо вызвать врачей на дом для дальнейшего обследования и сдачи теста на наличие инфекции в организме.