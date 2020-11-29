Причина смерти Владимира Фортова: экс-президент РАН болел коронавирусом Фото: Иван ПРОХОРОВ

Бывший президент Российской академии наук академик Владимир Фортов умер на 75-м году жизни из-за коронавирусной инфекции. Причину смерти Владимира Фортова в воскресенье, 29 ноября, сообщил портал «Научная Россия».

- В возрасте 74 лет сегодня ушел из жизни выдающийся ученый и организатор науки академик Владимир Евгеньевич Фортов. Пандемия коронавирусной инфекции не щадит никого. Невосполнимую утраты понесла сегодня российская и мировая наука, - говорится в сообщении.

Владимира Фортова представители издание описали как энергичного, сильного, улыбчивого и доброжелательного человека, которого отличали образованность, эрудиция, начитанность, владение словом и интеллигентность.

Как сообщал сайт kp.ru, всемирно известный ученый, внесший весомый вклад в развитие физики занимал пост президента Российской академии наук с 2013 по 2017 годы.