В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали 26 683 новых случая коронавируса во всех регионах государства. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 29 ноября, воскресенье.

Наибольшее число новых случаев заражения в России зафиксировали в Москве (6 798), Санкт-Петербурге (3 701) и Московской области (1 069). Отмечается, что 22,1 процента новых инфицированных переносят коронавирус без клинических проявлений.

Число новых летальных исходов – 459. За сутки в России полностью выздоровело 21 987 человек. С начала пандемии коронавирусной инфекции в стране заразились 2 269 316 человек, смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь после заболевания 1 761 457 россиян, погибли от болезни или осложнений после нее 39 527.

Как сегодня сообщал сайт Kp.ru, по данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии уже достигло отметки в 62 миллиона человек.