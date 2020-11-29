В центр Минска выдвинулась спецтехника из-за грядущего протеста Фото: REUTERS

Спецтехника, военные грузовики, автозаки и водомет выдвинулись в цент белорусской столицы в связи с грядущей акцией протеста. Об этом сообщает агентство ТАСС в воскресенье, 29 ноября.

Колонна с военными и спецназом выехала из микрорайона Уручье, где базируются подразделения спецназ внутренних войск МВД. В настоящее время спецтехника движется по проспекту Независимости и по Партизанскому проспекту.

Как обычно перед воскресной акцией местной оппозиции силовики берут под контроль центр Минска: огораживают и выставляют оцепление на знаковых площадях столицы Белоруссии, паркуют неподалеку автобусы с ОМОНом, автозаки и водомет. Патрули вооруженных силовиков дежурят у стелы «Минск - город-герой».

Кроме того, в Минске уже перекрыли несколько станций метро: закрыт вход на станции «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига».

После обеда белорусская оппозиция намерена провести в Минске протест «Марш соседей». Оппоненты действующей власти призвали сторонников собираться в своих дворах, а затем выдвинуться в цент для совместного марша. При этом людей призвали одеться потеплее и соблюдать меры безопасности на фоне пандемии.

Напомним, что несанкционированные акции протеста в Белоруссии проходят уже несколько месяцев после оглашения итогов выборов президента 9 августа.