Житель Индии вернулся домой после собственной кремации Фото: REUTERS

Жители Индии вернулся домой через несколько дней после того, как его родственники получили его тело из больницы и кремировали его. Об этом сообщает NDTV в воскресенье, 29 ноября.

В начале этого месяца пожилой мужнина попал в больницу из-за заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь у него протекала в тяжелой форме, в связи с чем семья пациента опасалась худшего исхода. Почти через неделю после госпитализации врачи клиники подтвердили опасения: они сообщили близким мужчины о его кончине.

В соответствии с протоколами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, тело умершего хранилось в изолированной комнате, а для опознания его показали близким на большом расстоянии. Вероятно, именно это послужило одной из причин необычной ситуации.

Родственники рассказали, что отдали тело на кремацию и уже приготовились провести специальный обряд, когда из больницы поступил новый звонок: веселый голос врача по телефону сообщил, что мужчина полностью выздоровел и его следует забрать из больницы.

- Мягко говоря, мы были в шоке. Приехали в больницу, убедились, что он на самом деле жив, и забрали его домой. Без понятия, кого мы кремировали, - рассказал сын мужчины.

Чуть позже ситуация прояснилась: в соседней палате с пациентов лежал еще один похожий пожилой мужчина с коронавирусом. Судя по всему, врачи перепутали медицинские карточки и сообщили о смерти пациента не той семье.