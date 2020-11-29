Как заработать больше на хранении денег в банке, рассказал эксперт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вместе со ставкой Центробанка продолжает падать и доходность по вкладам в банках России. В настоящее время крупнейшие игроки предлагают в среднем 4,42 процента годовых. Совсем необязательно заниматься биржевыми спекуляциями, чтобы заработать больше на хранении денег в банке: ля этого достаточно грамотно использовать накопительный счет. Об этом в воскресенье, 29 ноября сообщил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

На накопительном счете средства застрахованы как на обычном вкладе, однако ставка может на 0,5-1,5 п.п. опережать депозит. Получается нечто среднее между текущим счетом и вкладом.

- Сперва ставки по накопительным счетам были значительно ниже депозитных, однако из-за снижения ставок в экономике в настоящее время проценты по вкладам и накопительным счетам сопоставимы. В некоторых случаях последние даже выгоднее примерно на 0,5-1,5 процентного пункта, - объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

Александр Бахтин предупредил, что, делая выбор в пользу накопительного счета, следует внимательно читать договор. Например, банк может выплачивать «надбавку» только при определенных условиях, а сама «надбавка» может исчезать со временем.

Основной плюс накопительного счета состоит в том, что это более гибкий финансовый инструмент, поскольку снять средства можно в любой удобный момент без потери полученного дохода. При этом проценты зачисляются на счет, как правило, ежемесячно.

- Одна из целей подобных счетов состоит в том, чтобы простимулировать клиентов не снимать средства с зарплатной карты, а размещать их на накопительном счете. При этом у них будет возможность получать доход, - объяснил Александр Бахтин.

Эксперт добавил, что поддержание ставок по накопительным счетам на высоком уровне связано и с другим факторами: так можно хотя бы временно удержать вкладчика, разочаровавшегося в депозитах, или это может быть первым шагом инвестора к фондовому рынку, где потенциальный доход значительно выше ставки по вкладам и накопительным счетам.

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