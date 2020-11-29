Кого из пенсионеров могут коснуться проверки на дополнительные доходы, рассказал эксперт Фото: Иван МАКЕЕВ

Профессор Московского финансового юридического университета Александр Бузгалин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, кого могут коснуться проверки на наличие дополнительных доходов в следующем году.

Бузгалин отметил, что должны проверять тех, кто получает надбавки как житель Севера, но при этом отдыхает на курорте на юге, «будучи буржуа или родственником буржуа».

«И то же самое касается пенсионеров России, живущих на Канарских островах. Поэтому, по идее, граждан, которые живут на 10-15 тысяч рублей в месяц, это коснуться не должно. Но что будет на самом деле в нашей бюрократической системе, я сказать не берусь, если честно. Боюсь, что опять начнут собирать крохи с тех, кто получает крохи, вместо того чтобы всерьез заняться теми, кто получает необоснованно огромные доходы.», - предположил он.

Он уточнил, что дополнительные доходы должны проверять у тех, кто заявил себя как живущие в условиях Крайнего Севера, те, кто приписал себе дополнительный трудовой стаж, кто находится за границей и, будучи весьма состоятельным человеком, претендуют на деньги, которые якобы ему должны доплачиваться как гражданину России, живущему в тяжелых условиях. «По идее, об этом должна идти речь. А что будет на самом деле, я, честно говоря, не берусь предсказать», - добавил он.

Бузгалин обратил внимание на то, что прежде всего, такая инициатива приведет к видению средств на то, чтобы составить комиссию для проверки. «Боюсь, это будет стоить больше, чем то, что найдут в результате этой проверки. Так что надо проверить сначала, как именно будут проверять», - отметил он.

Напомним, о проведении дополнительных проверок сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, которая отметила, что эта мера позволит восстановить законность получения пенсий и выплат, а также положительно отразится на состоянии пенсионной системы. Однако в Госдуме заявили, что никаких проверок не планируется, и ПФР в 2021 году продолжит работу в обычном режиме