Гонку «Формулы-1» остановили из-за взрыва болида Ромена Грожана

Гран-при «Формулы-1» остановлена из-за взрыва болида Фото: REUTERS

Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была остановлена на первом круге после аварии пилота команды «Хаас» Ромена Грожана.

Французский гонщиком вылетел с трассы из-за столкновения с Даниилом Квятом Фото: REUTERS

Французский гонщиком вылетел с трассы из-за столкновения с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом, после чего болид француза врезался в ограждение и загорелся.

Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была остановлена Фото: REUTERS

Грожан сумел покинуть свой болид самостоятельно и сел в медицинский автомобиль. Здоровью пилоты ничего не угрожает. Все остальные гонщики вернулись на пит-лейн.

Французский гонщиком вылетел с трассы Фото: REUTERS

Ромен Грожан выступает за команду «Хаас» с 2016 года. Всего французский пилот провел восемь сезонов в королевских гонках, десять раз пилот поднимался на подиум.

Болид француза врезался в ограждение и загорелся Фото: REUTERS