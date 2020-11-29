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Спорт

Гонку «Формулы-1» остановили из-за взрыва болида Ромена Грожана

Французский гонщиком вылетел с трассы из-за столкновения с Даниилом Квятом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гран-при «Формулы-1» остановлена из-за взрыва болида

Гран-при «Формулы-1» остановлена из-за взрыва болида

Фото: REUTERS

Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была остановлена на первом круге после аварии пилота команды «Хаас» Ромена Грожана.

Французский гонщиком вылетел с трассы из-за столкновения с Даниилом Квятом

Французский гонщиком вылетел с трассы из-за столкновения с Даниилом Квятом

Фото: REUTERS

Французский гонщиком вылетел с трассы из-за столкновения с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом, после чего болид француза врезался в ограждение и загорелся.

Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была остановлена

Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была остановлена

Фото: REUTERS

Грожан сумел покинуть свой болид самостоятельно и сел в медицинский автомобиль. Здоровью пилоты ничего не угрожает. Все остальные гонщики вернулись на пит-лейн.

Французский гонщиком вылетел с трассы

Французский гонщиком вылетел с трассы

Фото: REUTERS

Ромен Грожан выступает за команду «Хаас» с 2016 года. Всего французский пилот провел восемь сезонов в королевских гонках, десять раз пилот поднимался на подиум.

Болид француза врезался в ограждение и загорелся

Болид француза врезался в ограждение и загорелся

Фото: REUTERS

Грожан сумел покинуть свой болид самостоятельно

Грожан сумел покинуть свой болид самостоятельно

Фото: REUTERS