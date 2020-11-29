Гонку «Формулы-1» остановили из-за взрыва болида Ромена Грожана

Гран-при «Формулы-1» остановлена из-за взрыва болида
Фото: REUTERS
Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была остановлена на первом круге после аварии пилота команды «Хаас» Ромена Грожана.
Французский гонщиком вылетел с трассы из-за столкновения с Даниилом Квятом
Фото: REUTERS
Французский гонщиком вылетел с трассы из-за столкновения с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом, после чего болид француза врезался в ограждение и загорелся.
Гонка Гран-при Бахрейна «Формулы-1» была остановлена
Фото: REUTERS
Грожан сумел покинуть свой болид самостоятельно и сел в медицинский автомобиль. Здоровью пилоты ничего не угрожает. Все остальные гонщики вернулись на пит-лейн.
Французский гонщиком вылетел с трассы
Фото: REUTERS
Ромен Грожан выступает за команду «Хаас» с 2016 года. Всего французский пилот провел восемь сезонов в королевских гонках, десять раз пилот поднимался на подиум.
Болид француза врезался в ограждение и загорелся
Фото: REUTERS
Грожан сумел покинуть свой болид самостоятельно
Фото: REUTERS