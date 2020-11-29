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Спорт

Месси почтил память Марадоны во время матча, отпраздновав гол в футболке легендарного аргентинца

Поразив ворота соперников "Барселоны", Лео показал майку клуба "Ньюэллс Олд Бойз"
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Месси в футболке клуба, за который играл он и Диего Марадона.

Месси в футболке клуба, за который играл он и Диего Марадона.

Фото: REUTERS

Во время поединка 11 тура чемпионата Испании по футболу произошла красивая акция памяти. Форвард "Барселоны" Лионель Месси почтил память легендарного футболиста Диего Марадоны. На 73-й минуте поединка Лео, забив гол в ворота "Осасуны", облачился в майку клуба "Ньюэллс Олд Бойз", а на спине - 10-й номер, под которым играл Марадона.

В разное время Месси и Марадона тренировались и играли в системе этой команды. Диего Марадона играл за "Ньюэллс Олд Бойз" в 1993 году. Лионель играл за "молодежку" клуба до того, как попал в "Барселону". Судьи не оставили без "внимания" жест Лионеля Месси, показав желтую карочку за демонстрацию второй футболки.

За свой благородный жест Лео получил желтую карточку.

За свой благородный жест Лео получил желтую карточку.

Фото: REUTERS

Отметим, что матч 11 тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Осасуной" завершися победой каталонцев со счетом 4:0. И после 11 туров каталонцы занимают 7 место с 14 очками. У "Осасуны" - 15 место и 11 баллов. Следующая игра у "Барсы" - в гостях против "Кадиса", а "Осасуна" примет "Бетис".

Диего Марадона, напомним, ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Сердечный приступ стал причиной смерти великого аргентинца. Его похоронили на кладбище в городке Белла-Виста, где находятся могилы родителей Диего.