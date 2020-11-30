Врач сказал, о чем свидетельствует сильное желание съесть шоколад

О чем свидетельствует сильное желание съесть шоколад Фото: Евгения ГУСЕВА

Любителям сладкого, в частности шоколада, зачастую может грозить не только проблемы с зубами и появление кариеса, но и других проблем. Чрезмерное употребление плиток шоколада и непреодолимое желание съесть еще кусочек может свидетельствует о важных процессах в организме человека.

Как рассказал kp.ru врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анатолий Бала, прежде всего тяга к сладкому может сигнализировать о нехватке в организме каких-либо веществ.

– Сильное желание съесть шоколад может быть как пищевой привычкой, ведь бывают люди, зависимые от чая или кофе, и здесь может быть точно такая же история. Также непреодолимое желание съесть плитку шоколада может сигнализировать о нехватке в организме каких-либо веществ, обладающих антидепрессивным действием, -объяснил эксперт.

Также доктор отметил, что бывают ситуации, когда человек хочет увеличить свою мозговую активность, съев шоколадку, поскольку в нем содержится кофеин.

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