Пашинян рассказал свою версию переговоров с Путиным по Нагорному Карабаху

Пашинян рассказал о своей версии переговоров с Путиным по Нагорному Карабаху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным накануне подписания договора с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее российский лидер сообщил, что 19-20 октября он провел ряд телефонных разговоров с главой правительства Армении, а также президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для выработки условий перемирия.

По словам президента России, условием Алиева для начала перемирия было возвращение беженцев в город Шуша. Путин сообщил, что представители Еревана неожиданно для него сформулировали позицию таким образом, «что это для них неприемлемо». Российский лидер уточнил, что Пашинян «прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха».

29 ноября Никол Пашинян решил прокомментировать этот эпизод в переговорах. Премьер-министр Армении рассказал, что 19 октября ему о необходимости прекращения войны в Нагорном Карабахе заявили президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян, а также бывшие лидеры НКР и Армении.

«Я позвонил президенту России Владимиру Путину, и он сказал, что, по его мнению, это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений. То есть отложить вопрос о статусе, передать регионы (Азербайджану), разместить российских миротворцев. Я сказал, что нужно разместить миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области и Лачинского коридора», - написал Пашинян в Facebook..

В ходе дальнейших обсуждений, по словам Пашиняна, стало понятно, что договориться у Баку и Еревана в тот момент не получится. Глава правительства Армении вспомнил, как сказал, что возвращение Азербайджану Шуши довело бы процентное соотношение азербайджанцев в населении города до 90 процентов. Вдобавок они контролировали бы дорогу в Степанакерт. Этим и объяснялась, как пишет Пашинян, его тогдашняя позиция в переговорах.

Напомним, 9 ноября российский лидер, президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу 10 ноября.