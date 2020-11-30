Президент Венесуэлы дал номером в Telegram и WhatsApp для "борьбы за правду"

Президент Венесуэлы Фото: REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поделился с гражданами номером, по которому его можно найти в Telegram и WhatsApp.

- Я включаюсь в борьбу за правду о Венесуэле и нашем народе через WhatsApp и Telegram. Мадуро приходит в WhatsApp, Мадуро приходит в Telegram. Вот мой телефон – 04262168871, добавляйте меня в свои группы, - заявил глава государства, трансляция его выступления велась в Twitter.

Также в своем заявлении Мадуро рассказал о постепенном снятии с понедельника, 30 ноября, ограничениях и "контролируемом и безопасном смягчение мер".

- В Венесуэле мы продолжаем вести битву с covid-19, и мы не можем ослабить бдительность, - добавил президент.

Напомним, из-за коронавируса многие страны закрыли свои границы с целью минимизации рисков распространения вируса среди населения и ввели различные ограничения, а также рекомендовали гражданам носить маски.