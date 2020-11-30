Врач предупредил об опасном осложнении для сердца после коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал о том, на какие органы в организме человека влияет коронавирусная инфекция.

По мнению специалиста, covid-19 негативно влияет на повышение свертываемости крови и даже может привести к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы.

также Иванов отметил, что коронавирус дает осложнение на сердце, в частности речь идет о повреждение мышечной ткань органа из-за болезни. Из-за этого у многих перенесших инфекцию встречается миокардит (воспаление сердечной мышцы). Об этом врач рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".