Безработные рыбаки из Латвии переехали в Россию из-за решения Евросоюза Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Латвийский рыбак Валдис Авотиньш и его приятели остались без работы из-за решения властей Евросоюза и переехали в Россию. Об этом сообщает издание Sputnik Latvija в понедельник, 30 ноября.

Дело в том, что в октябре этого года власти Евросоюза приняли решение сократить промысел нескольких видов рыб в водах Балтийского моря. Рыбаки из Латвии, которые до этого занимались добычей попавшей под запрет восточной балтийской трески, по сути, оказались безработными. ЕС разрешил им уничтожить промысловые суда в обмен на компенсацию, однако это едва ли исправило бы финансовое положение работяг, и они решили переехать в Россию в поисках лучшей доли.

- Россия очень хорошо приняла меня и моих друзей, которые когда-то тралили рыбу на Балтийском море, однако из-за жесткой политики ЕС вынуждены были порезать свои суда на мусор и покинуть страну, - рассказал сам Валдис Авотиньш.

Отмечается, что рыбаки все-таки получили от европейских властей компенсацию за причиненный ущерб, но ее сумма показалось им недостаточной: часть денег Авотиньш потратил на старую немецкую машину, остальные на еду и другие нужды.