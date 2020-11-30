Адвокат рассказал, что Ефремова переведут в колонию 1 декабря

Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области Фото: Борис КУДРЯВОВ

Во вторник, 1 декабря, актёра Михаила Ефремова переведут из следственного изолятора в исправительную колонию номер четыре в Белгородской области, сообщил один из адвокатов Ефремова Андрей Алешкин.

- Сегодня последний день в СИЗО-3. Думаю, завтра должны перевести, - передаёт ТАСС слова защиты.

Напомним, в колонии №4 ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин за драку, произошедшую в Москве в октябре 2018 года.

Ефремова доставили в СИЗО в день его рождения 10 ноября. Актёру исполнилось 57 лет. Как того требуют меры безопасности из-за эпидемии коронавируса, Ефремов провёл 20 дней на карантине.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за ДТП по его вине, в котором погиб человек.

22 октября Мосгорсуд принял решение сократить срок наказания Ефремова на полгода после апелляционной жалобы и возмещения морального вреда родственникам погибшего.

Авария произошла 8 июня. Как сообщал сайт KP.ru, джип, за рулём которого был пьяный актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулём которого был 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Он скончался через несколько часов в больнице.