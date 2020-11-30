Майя Санду выступила за отставку правительства Молдавии Фото: REUTERS

Новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что действующее правительство страны, возглавляемое Ионом Кику, должно уйти в отставку. Политик также сообщила о необходимости провести досрочные выборы в парламент Молдавии. Об этом Санду заявила во время пресс-конференции в понедельник, 30 ноября.

- На выборах избиратели голосовали не только против действующего президента, но и способов его правления, против его команды и правительства Кику. Правительство должно уйти в отставку. Я считаю, что нынешний парламент также должен быть распущен как можно быстрее. У парламентских партий нет никаких оправданий, чтобы оттягивать этот процесс, - заявила Майя Санду.

Президент Молдавии отметила, что не рассматривает возможность сотрудничества в парламенте с крупнейшей в стране Партией социалистов Республики Молдова. Она отметила, что «социалисты не готовы к реформе системы юстиции», а правительство, сформированное при их поддержке, не сможет продвигать реформы, которых ждут жители государства.

Напомним, что лидер партии «Действие и солидарность» и бывший премьер-министр Майя Санду стала новым президентом Молдавии по итогам второго тура выборов главы государств в текущем году. Политик, ратующая за «превропейский» и «прорумынский» путь развития государства, набрала более 57,7 процента голосов избирателей, ее соперник Игорь Додон – только 42,25 процента.