Умер Борис Александров, основатель бренда "Б.Ю. Александров"

Умер основатель бренда "Б.Ю. Александров" и президент "Ростагроэкспорта" Борис Александров. Об этом сообщается на сайте Российского союза предпринимателей молочной отрасли.

7 ноября стало известно, что бизнесмен заразился коронавирусом, а 23 ноября его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Последние дни Александров был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 30 ноября глава "Ростагроэкспорта" скончался, сообщил телеканал НТВ.

Основатель бренда глазированных сырков скончался в возрасте 73 лет.