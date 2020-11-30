Обменять рубли на доллары и евро теперь можно в банкомате

Валютно-обменный терминал АТБ.

Инновационное устройство от АТБ позволяет совершать наличные операции по купле-продаже долларов США, евро и российских рублей в объеме до 40 000 рублей в день или сумме равной эквиваленту в иностранной валюте.

Обмен производится по установленному банком курсу. Оставшиеся средства после обмена валют клиент сможет зачислить на номер мобильного телефона, терминал предложит указать его после завершения операции.

Кроме того, планируется, что в конце этого - начале следующего года клиенты смогут не только обменивать валюту, но и оплачивать коммунальные услуги.

- Терминалы по обмену валюты будут востребованы на отечественном рынке. Наши клиенты хотят получать услуги удобно и без очереди. Важно, что клиентам не нужно искать выгодный курс - наша технология позволяет при конвертации применять специальный курс банка, - прокомментировал заместитель председателя правления АТБ Михаил Малахов.

В качестве развития функциональности планируется, что в дальнейшем на данном устройстве возможно будет совершать операции с использованием биометрических данных и увеличить лимит обмениваемых денежных средств.

Первый валютно-обменный терминал уже размещен в отделении Азиатско-Тихоокеанского Банка по адресу: Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3. В ближайшее время планируется размещение еще двух терминалов в Москве и Благовещенске.

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