Коронавирус у Александра Ширвиндта: что известно о состоянии здоровья худрука Московского театра сатиры Фото: Борис КУДРЯВОВ

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его жена, у которых несколько дней назад обнаружили заражения коронавирусной инфекцией, в настоящее время находятся в больнице. Заболевание у них протекает в легкой форме. О состоянии здоровья Александра Ширвиндта сообщил директор театра Мамед Агаев.

- Пока что Александр Анатольевич вместе с женой остаются в медицинском учреждении. Они чувствуют себя хорошо, однако медики решили еще подержать до полного выздоровления, - объяснил он в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября худрук Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт попал в реанимацию «коронавирусной» больницы в Москве. Их сын сообщил, что болезнь у отца протекает в легкой форме, а у мамы – в бессимптомной. У Ширвиндта наблюдались кашель и высокая температура.