В Госдуме объяснили, стоит ли заваривать мусоропроводы во всех домах

В Госдуме объяснили, стоит за заваривать мусоропроводы во всех домах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что наличие мусоропроводов в жилых домах мешает системе раздельного сбора мусора. Для того, чтобы внедрять это правило, необходимо законсервировать мусоропроводы в домах.

Депутат Госдумы VII созыва, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что согласен с позицией Сергея Иванова.

- У нас в принципе отсутствует инфраструктура для раздельного накопления бытовых отходов. Дело не в том, чтобы заварить мусоропроводы или оставить их, - рассуждает депутат в беседе с ФАН.

Имеются проблемы с логистикой, переработкой, спецтранспортом.

По словам депутата, сейчас в стране нет ни одного региона, где полностью внедрен раздельный сбор мусора.

- Зачастую этим просто не хотят заниматься, потому что требуется создание соответствующей инфраструктуры, — подчеркнул Владимир Бурматов.

Ранее общественники предложили создать систему слежения за качеством вывоза отходов. Визуализировать маршруты мусоровозов позволят кадры со спутников, пишет газета "Известия".