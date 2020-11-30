В НАТО намерены продолжить наращивание присутствия в Черноморском регионе

Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО 1-2 декабря заявил о намерениях НАТО продолжить наращивание военного присутствия в Черноморском регионе.

"Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами - Украиной и Грузией, - что мы сделаем в среду с их министрами", - передает слова генсека ТАСС.

Генеральный секретарь альянса подчеркнул, что главы МИД Украины и Грузии примут участие в отдельной онлайн-встречи министров иностранных дел НАТО 2 декабря. Он отметил, что НАТО тесно работает с ценными партнерами в Черноморском регионе, а также Турцией, Болгарией и Румынией.

«НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием», - подчеркнул он.

Летом военные корабли НАТО зашли в Черное море. В составе плавучей базы альянса находится флагман «Алиакмон» ВМС Греции, тральщиков-искателей мин «Тамбре» ВМС Испании и «Гаэта» ВМС Италии.