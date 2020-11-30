В Ереване начались задержания на акции противников Пашиняна Фото: REUTERS

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна пытаются перекрыть центральный проспект в Ереване, полиция их оттесняет. Как сообщает в понедельник, 30 ноября, издание РИА Новости, в городе уже начались первые задержания.

Сотрудники правоохранительных органов в центре Еревана выстроились в цепь вдоль тротуаров, стараясь не позволить демонстрантам выйти на проезжую часть дорог. Несколько участников несанкционированной акции уже задержали. Остальные выступают с лозунгами о том, что «Никол Пашинян – предатель».

Напомним, что в армянской столице оппозиционеры требуют отставки премьер-министра из-за того, что он подписал соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба республики уже возбудила уголовное дело за организацию и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка. Максимальное наказание по статье – два месяца ареста.

Как писал сайт kp.ru, заявление о прекращении войны в Карабахе подписали лидеры РФ, Армении и Азербайджана 9 ноября. В соответствии с соглашением, конфликтующие стороны останавливаются на занятых позициях, а некоторые районы переходят под контроль Баку.