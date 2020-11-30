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Наука

На Солнце произошла самая мощная за три года вспышка

Ученые поспешили успокоить - взрыв не представляет угрозы для Земли
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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На Солнце произошла самая мощная за последние три года вспышка

На Солнце произошла самая мощная за последние три года вспышка

Фото: REUTERS

На Солнце произошла самая мощная за последние три года вспышка. Ее зафиксировала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Как сообщают ученые, взрыв произошел накануне 29 ноября, примерно в 16:00 по московскому времени.

Вспышке присвоили балл М4.4. Специалисты пояснили, что это четвертый балл по пятибалльной шкале (выше класса M находится только класс вспышек X). Более мощный взрыв был зафиксирован на Солнце только однажды - осенью 2017 года.

При этом, ученые небезосновательно полагают, что воскресная вспышка на самом деле была в разы сильнее, чем говорили изначально. Дело в том, что центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Поэтому не исключено, что вспышка на самом деле относилась к высшему классу X.

По словам ученых, этот взрыв не представляет никакой опасности для Земли. Порожденные пучки заряженных частиц и облака плазмы пройдут в сотнях миллионов километров от нашей планеты.