Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ушла на карантин

Москалькова ушла на карантин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова со вторника, 1 декабря, уходит на карантин. Об этом сообщили в ее аппарате.

Отмечено, что все запланированные мероприятия отменяются.

При этом в аппарате омбудсмена уточнили, что сама Татьяна Москалькова здорова.

Напомним, что ранее, из-за распространившейся коронавирусной инфекции, многие российские и мировые политики принимали решение о самоизоляции. Так, премьер-министр России Михаил Мишустин перенес коронавирусную инфекцию весной этого года. Положительный тест на COVID-19 был и у президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер Дональд Трамп и его супруга оказались в числе заболевших новой инфекцией.

Напомним, согласно последним данным в мире число заболевших коронавирусом превысило 60 миллионов человек. Оперштаб в России сообщает, что число заболевших в стране достигло 2 295 654.