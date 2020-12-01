В России предложили принять закон о сексуальных домогательствах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский общественный деятель и телеведущая Оксана Пушкина активно продолжает выступать за появление в России закона о сексуальных домогательствах. О том, что в нем должно учитываться, она рассказала в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее мнению, уже сейчас наступает время, когда необходимо внимательно относиться друг к другу, более бережно.

- Нужно относиться к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. И от этого нужно рассматривать закон о сексуальных домогательствах. Он есть. Есть шаблонный закон. Я вообще за правила поведения. Давайте сделаем правила, где будет прописано, что есть сексуальное домогательство, с какими доказательствами об этом отвратительном явлении можно идти в суд. И что есть наказание за сексуальные домогательства. Будут ли репутационные потери в связи с этим или финансовые. Будет ли уголовная ответственность за это. Это надо все прописать. И я не вижу, почему этого не нужно делать, - рассказала Пушкина.

Также собеседница отметила, что чаще всего проблема сексуальных домогательств - это вопрос иерархии. Именно поэтому, по ее мнению, в трудовых отношениях обязательно должен быть некий "кодекс", где и будет прописано все о взаимоотношениях на работе.

Пушкина добавила, что над созданием закона необходимо работать анализируя имеющуюся практику, в том числе то, что уже имеется в российских судах.

- Садятся правовики, юристы, правоприменители, адвокатское сообщество, анализируют практику, которая у нас есть в судах, анализируют социологию и прописывают. Это непросто - написать закон. Но, подчеркну, есть уже шаблонные законы. Надо написать. Но никому это не надо. Кроме меня. У меня даже в Думе есть мужчины, которые говорят: давай уже наведем порядок, потому что невозможно, - подытожила Пушкина в беседе на радио "Комсомольская правда".