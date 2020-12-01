В конце недели в Москве ожидают высыпание "алмазной пыли" и "ледяных игл"

Синоптик спрогнозировал высыпание «алмазной пыли» в Москве к концу недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве к концу недели влажность воздуха достигнет 90%, и вымерзание ледяного пара может привести к высыпанию "алмазной пыли" и "ледяных игл". Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик также объяснил в разговоре с РИА Новости, что подобные осадки - это мельчайшие ледяные кристаллы. Их иногда называют "осадками ясного неба". В четверг и пятницу их может выпасти в столице до одного или двух миллиметров.

Тишковец также рассказал, что ближе к выходным в Москве из-за облаков начнёт выглядывать солнце.