Умерла Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина

Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Президент ГМИИ имени Пушкина скончалась на 99-м году жизни.

Ирина Антонова начала свою работу в Пушкинском музее в 1945 году, будучи аспиранткой. В феврале 1961 года она возглавила ГМИИ и управляла музеем более полувека. В августе 2013 года перешла на должность президента ГМИИ имени Пушкина. В должности директора музея проводила крупнейшие международные выставки, в том числе выставляя в России работы Леонардо Да Винчи, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Каземира Малевича, Василия Кандинского и Марка Шагала.

Ирина Антонова была награждена Государственной премией России, орденом Почётного легиона и орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой".