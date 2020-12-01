Алиев заявил о переходе Лачинского района под контроль Азербайджана

Ильхам Алиев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку Лачинского района, прилегающего к Нагорному Карабаху. Данное условие было предусмотрено соглашением о прекращение боевых действий, подписанным 9 ноября.

«С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ», - заявил азербайджанский лидер

Кроме того, Алиев заявил о предложение Баку создать новый коридор в Нахичевани, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, и передать Азербайджану город Лачин. По его словам президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган положительно отнеслись к идее создания коридора.

«Мы предлагаем построить новый коридор ... Здесь указано и время – в течение 3 лет. Но я считаю, что мы можем сделать это раньше ... После определения параметров нового коридора город Лачин также будет возвращен нам», - заявил глава Азербайджана

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе вступил в силу 10 ноября. При этом Баку и Ереван останавливаются на занимаемых ими позициях. Согласно договору, до 20 ноября Азербайджану возвращается Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.