В России хотят изменить порядок приобретения оружия

Закон о праве на приобретение оружия в России предложили изменить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России предлагают за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках пожизненно лишать права на приобретение оружия. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующий документ он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Федеральный закон «Об оружии» в части установления пожизненного запрета на приобретение и владение оружием для граждан, дважды в течение года совершивших административное правонарушение по ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП России, или совершивших преступление по ст. 212 «Массовые беспорядки» УК России», — цитирует текст обращения RT.

Политолог напомнил, что в настоящее время человек, дважды за год привлеченный к уголовной или административной отвесности за массовые беспорядки или нарушение общественного порядка, лишается права на приобретение оружия, передает сайт argumenti.ru.

При этом после окончания срока административного наказания или после погашения судимости россиянин вновь обретает право купить оружие. Именно эту возможность Орлов и предлагает исключить для бывших нарушителей, передает телеканал «360».