Кремль: Путин не принимает решения в противовес оппозиционным силам

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не принимает решения, которые идут в противовес оппозиционным силам. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эти позиции не учитываются», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, принимает ли глава государства решения в противовес тем или иным оппозиционным силам. Речь также шла об Алексее Навальном.

Напомним, как писал сайт kp.ru, cледователи начали проводить проверку высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» на наличие призыва к экстремизму. Речь идет о его заявлениях в прямом эфире программы «Разворот», которая проходила утром 27 апреля. Следователи считают, что блогер призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. В связи с этим начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)