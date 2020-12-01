Стало известно, из какого оружия убили одного из создателей иранской ядерной программы

На обломках оружия, найденного на месте гибели Мохсена Фахризаде, нашли надписи, указывающие на возможно причастную к преступлению страну Фото: REUTERS

Иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили из оружия израильского производства, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник. Телеканал отмечает, что на фрагментах оружия, которые собрали на месте убийства Фахризаде, были нанесены логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о деталях, указывающих на участие Израиля в убийстве одного из создателей иранской ядерной программы. Министр призвал остальные государства прекратить политику двойных стандартов и признать акт "государственного терроризма".

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил об ответе страны на убийство физика-ядерщика.

Власти Израиля никак не комментировали обвинения Тегерана о причастности к покушению.

27 ноября сайт KP.ru сообщил, что в пригороде Тегерана был убит руководитель организации исследований по созданию ядерного оружия Мохсен Фахризаде. Когда он с женой в сопровождении охраны проезжал по одной из улиц города Абсард, рядом с ним взорвался автомобиль Nissan, а затем в Фахризаде начали стрелять.

Сайт KP.ru также публиковал новые детали гибели учёного и видео с места его убийства.