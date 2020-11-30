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Иранские СМИ рассказали детали убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Предполагается, что создатель иранской ядерной программы был убит из дистанционно управляемого оружия
Ася КУЗНЕЦОВА
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По данным агентства Fars, ученый был убит из дистанционно управляемого оружия. Стрельба велась из стоящего неподалеку Nissan, который вскоре взорвался

По данным агентства Fars, ученый был убит из дистанционно управляемого оружия. Стрельба велась из стоящего неподалеку Nissan, который вскоре взорвался

Фото: REUTERS

Иранский учёный-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит из дистанционно управляемого оружия, а стрельба по его автомобилю велась из стоящего рядом и взорвавшегося Nissan, сообщило иранское новостное агентство Fars.

По данным издания, Фахризаде был ранен двумя выстрелами в бок и одним в спину, который повредил спинной мозг. Телохранитель накрыл учёного своим телом и был также несколько раз ранен. Только после этого взорвался Nissan, рядом с которым проезжала в тот момент машина с Мохсеном Фахризаде, его супругой и охраной. Владелец Nissan уехал из Ирана 29 октября.

Напомним, один из основателей иранской ядерной программы был убит утром 27 ноября при выезде из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана. Они с супругой отправились на бронированном автомобиле в сторону населенного пункта Абсард в сопровождении трёх машин с охраной. Автомобиль, возглавлявший колонну, ускорился, чтобы проверить безопасность впереди по маршруту, и в это время в машину с учёным несколько раз выстрелили.

Fars сообщает, что Фахризаде подумал, что машина сломалась или столкнулась с чем-то, поэтому вышел из автомобиля. В этот момент стоящий в 150 метрах от него Nissan взорвался, а в Мохсена Фахризаде начали стрелять из автомата с дистанционным управлением.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти Ирана пообещали ответить на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Министерство обороны Ирана назвало произошедшее терактом.