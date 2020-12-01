Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств для больных с коронавирусом

Премьер Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил продлить выделение бесплатных лекарств для больных с коронавирусной инфекцией, отметив положительную динамику в регионах, где есть бесплатные препараты от COVID.

«Обеспечение пациентов бесплатными лекарствами должно быть продолжено… Уже есть положительная динамика в тех регионах, которые первыми стали бесплатно обеспечивать таких пациентов необходимыми лекарствами», - заявил глава правительства

Мишустин попросил Министерство здравоохранения подготовить и внести в правительство проект распоряжения о выделении средств на лекарственное обеспечение, и сообщил, что из пяти миллиардов рублей, выделенных российским регионам на лекарства, около 70 процентов уже законтрактованы.

По его словам, чтобы «снизить нагрузку на лечебную сеть, надо грамотно организовать оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому».