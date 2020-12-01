Курс биткойна превысил 19 892 тыс. долларов, обновив исторический максимум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 1 декабря, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 19 892 тысяч долларов и достиг максимума.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, к 14:10 по московскому времени биткойн подорожала на 10 процентов и поднялась до отметки 19 915 долларов за единицу криптовалюты.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум трехлетней давности. В декабре 2017 года биткойн стоил 19 891,99 доллара.

По данным на 14:28 по московскому времени курс биткойна потерял 1,56 процента и опустился до уровня 19 405,7 доллара за штуку.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о криптовалюте, которая указана в нормативно-правовом акте как средство платежа, сбережений и инвестиций. Документ позволяет с января 2021 года проводить сделки с криптовалютой, однако под запретом остается ее использование в качестве платежного средства на территории страны.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 декабря, правительство внесло в Государственную думу первый пакет поправок, который регулирует обращение в России криптовалюты. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, цифровая валюта будет признана имуществом, а ее владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.