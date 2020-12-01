Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Курс биткойна превысил 19 892 тыс. долларов, обновив исторический максимум

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 10 процентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Курс биткойна превысил 19 892 тыс. долларов, обновив исторический максимум

Курс биткойна превысил 19 892 тыс. долларов, обновив исторический максимум

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 1 декабря, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 19 892 тысяч долларов и достиг максимума.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, к 14:10 по московскому времени биткойн подорожала на 10 процентов и поднялась до отметки 19 915 долларов за единицу криптовалюты.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум трехлетней давности. В декабре 2017 года биткойн стоил 19 891,99 доллара.

По данным на 14:28 по московскому времени курс биткойна потерял 1,56 процента и опустился до уровня 19 405,7 доллара за штуку.

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о криптовалюте, которая указана в нормативно-правовом акте как средство платежа, сбережений и инвестиций. Документ позволяет с января 2021 года проводить сделки с криптовалютой, однако под запретом остается ее использование в качестве платежного средства на территории страны.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 декабря, правительство внесло в Государственную думу первый пакет поправок, который регулирует обращение в России криптовалюты. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, цифровая валюта будет признана имуществом, а ее владельцы смогут рассчитывать на юридическую защиту от противоправных действий.