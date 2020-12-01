Минздрав назвал игрушки, которые могут угрожать психическому здоровью детей

Современные детские комнаты, кажется, лопаются от обилия игрушек. Но дети, выпросив очередную забаву, теряют к ней интерес уже через день-два Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какие игрушки опасны для психического здоровья детей, а какие нет, возможно, будет определять экспертиза. Минздрав России предлагает внести поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», которые позволят проводить оценку опасности тех или иных игр.

В списке вредных для детей игрушек окажутся те, которые изображают или описывают действия, угрожающие жизни или здоровью, в том числе сцены самоубийства, насилия и жестокости к людям или животным. Также под запретом могут оказаться изображения курящих, употребляющих алкоголь или наркотики персонажей, или людей, занимающихся сексом.

Кроме обычных игрушек, Минздрав обратил свое внимание на настолки и компьютерные игры. Если в одной из них будет замечена демонстрация противоправного поведения, участия в азартных играх, смерти в унижающей человеческое достоинство форме, оскорбления религиозных чувств, то такая игра тоже не пройдет ценз.

Минздрав также против сцен нанесения персонажам увечий, сцен заболевания, несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствий.

Пока предложение ведомства оформлено в виде законопроекта. Он опубликован на портале правовых актов.

Там отметили, что экспертиза, в случае одобрения инициативы, будут проводить по инициативе органов государственной власти, общественных объединений, граждан или юрлиц. Оплата всех расходов ляжет на обратившегося за экспертизой.

Современные детские комнаты, кажется, лопаются от обилия игрушек. Но дети, выпросив очередную забаву, теряют к ней интерес уже через день-два. Сколько игрушек нужно для счастья и какими они должны быть, рассказала KP.RU детский психолог.