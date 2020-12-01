СК опроверг сообщения проверке о высказывания Навального на наличие призыва к экстремизму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет России опроверг сообщение о проверке высказываний Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» на наличие призыва к экстремизму. Об этом сообщил Официальный представитель СК России Петренко.

Как отмечается в заявлении, СК оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах. «Надо распространять только проверенные сообщения, исходящие от официальных источников, а не ссылаться на анонимные источники, которые иногда преднамеренно используют ложную информацию для привлечения внимания к отдельным персонам», - отмечается в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация, что следователи начали проводить проверку высказываний Навального, сделанных в прямом эфире программы «Разворот», которая проходила утром 27 апреля. По данным источников СМИ, следователи считали, что политик призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. В связи с этим начали проверку на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)