Китай не подтвердил вакцинацию Ким Чен Ына своим препаратом

Китайское внешнеполитическое ведомство опровергло сообщения о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже получил дозу вакцины от коронавируса из КНР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайское внешнеполитическое ведомство опровергло сообщения о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже получил дозу вакцины от коронавируса из КНР.

«Я не могу подтвердить эту информацию, поскольку ничего подобного не слышала. Китайская вакцина станет глобальным достоянием, мы предоставим ее в первую очередь развивающимся странам», - сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин журналистам.

Дипломат назвал помощь в вакцинации «принципиальной позицией» страны. Однако препарат должен быть протестирован до конца. Пока он не до конца готов, пишет ТАСС.

Южнокорейское агентство Yonhap во вторник сообщило со ссылкой на свои источники, что Ким Чен Ын и его семья якобы были вакцинированы от коронавируса. По данным издания, препарат вкололи также ряду высокопоставленных чиновников – приближенных главы государства. Лекарство якобы предоставил Китай.

Ранее стало известно, что третью фазу испытаний вакцины от коронавируса китайская компания хочет провести на добровольцах в России, Саудовской Аравии и Бразилии. Переговоры с этими странами китайская компания CanSino уже ведет.